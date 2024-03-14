Saadet Partisi Terme adayı Ahmet Köneçoğlu kimdir? 2024 Saadet Partisi Samsun Terme belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Terme belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Samsun Terme adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Terme Belediye Başkan Adayı Ahmet Köneçoğlu kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

AHMET KÖNEÇOĞLU KİMDİR?

Ahmet Köneçoğlu, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Terme belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ TERME ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Terme adayı belli oldu. Saadet Partisi Terme Belediye Başkan Adayı Ahmet Köneçoğlu oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.