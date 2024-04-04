Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da uyuşturucu suçundan 10 yıl hapis cezası ile aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yapılan çalışma neticesinde, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan Y.K. yakalandı. Terme Adliyesine sevk edilen şahıs adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Samsun Terme Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title