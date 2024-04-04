Samsun'da Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Samsun'da uyuşturucu suçundan 10 yıl hapis cezası ile aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yapılan çalışma neticesinde, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan Y.K. yakalandı. Terme Adliyesine sevk edilen şahıs adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - SAMSUN