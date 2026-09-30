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Samsun Terme'de kıyıya vuran insan iskeletinde mayoya benzeyen kıyafet bulundu

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Samsun'un Terme ilçesinde, Taşlık Mahallesi'nde deniz kıyısına vurmuş insan iskeleti bulundu. Durumu gören vatandaşlar 112'ye bildirdi; üzerinde mayoya benzeyen kıyafet bulunan iskelet, kimlik tespiti için Samsun Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Samsun'un Terme ilçesinde kıyıya vurmuş insan iskeleti bulundu.

Taşlık Mahallesi'nde deniz kıyısına vurmuş iskelet gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, bölgede çalışma yürüttü.

Üzerinde mayoya benzeyen kıyafet bulunan iskelet, kimlik tespiti için Samsun Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA
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