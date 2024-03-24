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Samsun'da Yeni Yapılan Balkon Çöktü, Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Samsun'un Terme ilçesinde evine yeni yaptığı balkonun çökmesi sonucu moloz altında kalan şahıs hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Bazlamaç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evine yeni balkon yapan Ahmet Dişikara, inşaat iskelesini sökerken kalıbın patlaması sonucu moloz altında kaldı. Olayın 112 Acil Servisi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ve itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmalarının ardından Dişikara sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Dişikara'nın cansız bedeni Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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