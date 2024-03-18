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Terme Adliyesi Lojmanlarının Temeli Atıldı

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Samsun'un Terme ilçesinde Terme Adliyesi lojmanlarının temel atma töreni gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Ali Kılıç, Terme Belediyesi'nin yoğun çalışmalarının meyvelerini her geçen gün aldıklarını dile getirdi. İlçedeki imar planlarını tamamlayan Kılıç, yeni imar alanları kazandırdıklarını belirtti.

Samsun'un Terme ilçesinde Terme Adliyesi lojmanlarının temel atma töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan Belediye Başkanı Ali Kılıç, Terme Belediyesi'nin yoğun çalışmalarının meyvelerini her geçen gün aldıklarını dile getirdi.

Göreve geldikleri günden bugüne ilçedeki imar planlarını tamamladıklarını ve ilçeye yeni imar alanları kazandırdıklarını söyleyen Kılıç, "Bu kazandırdığımız arsayla da çok şükür Terme'ye seviye atlatacak baktığınız zaman birçok adliyede yok ve bende her zaman oranın mensubu olmaktan gurur duydum. Bugün burada, Başsavcımızın da katkılarıyla birlikte yol alarak kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapmak suretiyle yaklaşık 18 dairelik bir blok kazandırmış olduk. Şehrimizde görev yapan adliye çalışanlarımıza hayırlı olsun." dedi.

Cumhuriyet Başsavcısı Seçkin Şahan ise "1 Temmuz 2021'den bu yana bunun için bir gayret içerisindeyiz. Burada herkesin emeği var. Bugün şöyle bir tevafuk var. 16 Mart 2023 buranın ihale tarihiydi. Bir yıl oldu, bugüne ulaştık. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Törene, Kaymakam Metin Maytalman, İlçe Müftüsü Ömer Ergül ile siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, hakim, savcı ve adliye çalışanları ile Gıpta AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Levent Şenyurt katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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