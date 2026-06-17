Haberler

Samsun'da evde çıkan yangında bir kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Terme ilçesinde bir evde sabah saatlerinde çıkan yangında 1 kişi yaralandı. Yangının elektrik kaynaklı olabileceği belirtildi.

Samsun'un Terme ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akçagün Mahallesi Ormanköy mevkisindeki bir evde sabah erken saatlerde yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında evde bulunan ve yaralanan S.Y, sağlık ekiplerince ambulansla Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar meydana geldi.

İtfaiye ekiplerinin ilk incelemesinde yangının elektrik kaynaklı olabileceği bildirildi.

Kaynak: AA / Elif Yazıcı
Trump: Anlaşma metnini beğenmezsem füzeyi yerler

Trump'tan imzaların atılmasına saatler kala İran'a füze tehdidi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayıp Türkiye güzeli Aslı Sümen yıllar sonra ortaya çıktı! İşte son hali

Kayıp Türkiye güzeli yıllar sonra ortaya çıktı! İşte son hali
İlk maçlar İstanbul'da! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakipleri belli oldu

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakipleri belli oldu
Dev banka resmen ilan etti: Yeni dönemin altını uranyum

Dev banka "Yeni altın" diyerek ilan etti! Yakın zamanda fena uçacak
Masayı boş gören esnaf gözlerine inanamadı! 8 bin liralık hesapla sırra kadem bastılar

Yediler, içtiler, arkalarına bakmadan kaçtılar
Milyonlarca araç sahibini tedirgin eden iddia yalanlandı

Milyonlarca araç sahibini tedirgin eden iddia yalanlandı
Kuralar çekildi! RAMS Başakşehir'in Avrupa'daki rakibi belli oldu

Kuralar çekildi! RAMS Başakşehir'in Avrupa'daki rakibi belli oldu
2 gündür aranan 25 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu

Kahreden son! Daha 25 yaşındaydı