Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı

Samsun'da evinde uyuşturucu ele geçen 2 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Olay, Samsun'un Terme ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Terme Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin ortak çalışmaları neticesinde Z.C. ve T.K. isimli şahısların evlerinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi alındı. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonunda 2 kişi yakalandı. Yakalanan şahısların evlerinde yapılan aramalarda; 18 gram bonzai, 36 adet sentetik ecza ve 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN