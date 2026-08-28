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Terme'de Araziye Yuvarlanan Otomobilde Sürücü Yaralandı

Terme'de Araziye Yuvarlanan Otomobilde Sürücü Yaralandı
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Samsun'un Terme ilçesinde kontrolden çıkan otomobil araziye yuvarlandı. Sürücü C.M., kendi imkanlarıyla araçtan çıktıktan sonra itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu bildirildi.

Emre ÖNCEL/TERME (Samsun)- SAMSUN'un Terme ilçesinde araziye yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Samsun-Ordu kara yolu Muratlı mevkisinde meydana geldi. C.M. idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki araziye yuvarlandı. C.M., araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan C.M., itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan C.M.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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