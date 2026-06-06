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Tepki çeken paylaşımı sonrası hakkında soruşturma açılan Rümeysa Eker serbest bırakıldı

Tepki çeken paylaşımı sonrası hakkında soruşturma açılan Rümeysa Eker serbest bırakıldı
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Eski Terme Belediye Meclis Üyesi Rümeysa Eker hakkında, Atatürk ve Kemalistlere yönelik ifadeler içeren sosyal medya paylaşımları nedeniyle başlatılan soruşturmada adli kontrol kararı verildi. Terme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan Eker, "Halkın Bir Kesimini Diğer Kesimine Karşı Aşağılama" suçlamasıyla hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme, Eker'in yurt dışına çıkış yasağı ve imza verme yükümlülüğü şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

  • AK Partili eski Terme Belediye Meclis Üyesi Rümeysa Eker, sosyal medyada Atatürk ve Kemalistlere hakaret içerdiği öne sürülen paylaşımları nedeniyle soruşturma kapsamında ifade verdikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
  • Eker hakkında Terme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Halkın Bir Kesimini Diğer Kesimine Karşı Aşağılama' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.
  • Hakimlik, Eker'e yurt dışına çıkış yasağı ve imza verme yükümlülüğü şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verdi.

AK Partili eski Terme Belediye Meclis Üyesi Rümeysa Eker hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı ve Mustafa Kemal Atatürk ile Kemalistlere yönelik hakaret içerdiği öne sürülen paylaşımlar nedeniyle başlatılan soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Eker ifadesi alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Eker'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar kısa sürede kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Atatürk ve Kemalistlere yönelik ağır ifadeler içerdiği belirtilen paylaşımlar, sosyal medyada yoğun tepki toplarken, konunun yargıya taşınması yönünde çok sayıda çağrı yapılmıştı.

SORUŞTURMA DERHAL BAŞLATILDI

Yapılan açıklamaya göre, 4 Haziran 2026 tarihinde yapılan şikayetin ardından Terme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Rümeysa Eker hakkında soruşturma başlatıldı. Savcılık, paylaşımlarla ilgili inceleme başlatarak Eker'i ifadeye çağırdı.

İFADESİ ALINDI, HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında Rümeysa Eker, 5 Haziran 2026 tarihinde şüpheli sıfatıyla Terme Adliyesi'ne çağrıldı ve ifadesi alındı. Eker, Türk Ceza Kanunu'nun 216/2. maddesinde düzenlenen "Halkın Bir Kesimini Diğer Kesimine Karşı Aşağılama" suçlaması kapsamında Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

ADLİ KONTROL KARARI VERİLDİ

Hakimlik tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Eker hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza verme yükümlülüğü" şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi. Böylece Eker, tutuklama talebi olmaksızın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SÜREÇ TAKİP EDİLİYOR

Soruşturmanın Terme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüldüğü öğrenilirken, dosya kapsamında yapılacak incelemelerin ardından yeni hukuki adımların atılıp atılmayacağı önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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