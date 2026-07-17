Samsun'da 67 yaşındaki kişi fındık bahçesinde yanmış halde ölü bulundu. Olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Olay, Terme ilçesinde bir fındık bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.A (67) fındık bahçesinde yanmış halde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerin ardından Y.A'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi.

Jandarma ekipleri yaşlı adamın yakılarak mı öldürüldüğünü, yoksa yaktığı ateş nedeniyle kıyafetlerinin tutuşması sonucu mu hayatını kaybettiğini belirlemek için geniş çaplı soruşturma başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı