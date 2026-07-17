Haberler

Fındık bahçesinde yanmış halde ölü bulundu

Fındık bahçesinde yanmış halde ölü bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

67 yaşındaki Y.A., Samsun Terme'de fındık bahçesinde yanmış halde ölü bulundu. Jandarma soruşturma başlattı.

Samsun'da 67 yaşındaki kişi fındık bahçesinde yanmış halde ölü bulundu. Olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Olay, Terme ilçesinde bir fındık bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.A (67) fındık bahçesinde yanmış halde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerin ardından Y.A'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi.

Jandarma ekipleri yaşlı adamın yakılarak mı öldürüldüğünü, yoksa yaktığı ateş nedeniyle kıyafetlerinin tutuşması sonucu mu hayatını kaybettiğini belirlemek için geniş çaplı soruşturma başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Nasuh Mahruki tutuklandı

Nasuh Mahruki tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın doktorun tutuklandığı öldüren doğuma bakanlıktan itiraz var

Kadın doktorun tutuklandığı öldüren doğuma bakanlıktan itiraz var
Amedspor, Icardi transferine son noktayı koydu

Amedspor transfere son noktayı koydu
Görüntüler ilk kez yayınlandı! Ajda Pekkan, First Lady'ler için sahne aldı

İlk kez yayınlandı! Ajda Pekkan, First Lady'ler için sahne aldı
Genç mühendisi hayattan koparmıştı! Aileyi isyan ettiren ödül gibi ceza

Genç mühendisi hayattan koparmıştı! Ödül gibi ceza isyan ettirdi
Bir dönem sona eriyor! Bu paralar artık ATM'den çekilemeyecek

Bir dönem sona eriyor! Bu paralar artık ATM'den çekilemeyecek
Zarar öyle böyle değil! Parasını gümüşe yatıran vatandaşın isyanı olay oldu

Parasını gümüşe yatıran vatandaşın isyanı olay oldu

İstanbul'da akılalmaz olay! Tıraşı beğenmedi berberi bıçakladı

Yüzünü silen berberi böyle bıçakladı! Nedeni pes dedirtecek cinsten