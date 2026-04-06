Samsun'da alacak tartışması sonucu bir kişi tüfekle vurularak yaralandı
Samsun'un Terme ilçesinde alacak meselesi yüzünden çıkan tartışmada M.S. (26), H.A.'yı tüfekle yaraladı. Olayda yaralanan H.A., hastaneye kaldırıldı. M.S. ise polis tarafından yakalandı.
M.S. (26), aralarında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıkan H.A'yı (26) tüfekle bacaklarından yaraladıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yapılan incelemede 3 tüfek kartuşu bulundu.
Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Şüpheli M.S., polis ekiplerince yakalandı.
Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü