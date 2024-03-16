Samsun Terme'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ile Terme Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince B.K'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Şüphelinin evine düzenlenen operasyonda 1050 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin lira ile hassas terazi ele geçirildi.

B.K. gözaltına alındı.