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Terme Belediye Rümeysa Eker ne paylaştı, neden istifa etti?

Terme Belediye Rümeysa Eker ne paylaştı, neden istifa etti?
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Terme Belediye Meclis Üyesi Rümeysa Eker’in sosyal medyada yaptığı paylaşım, kısa sürede büyük tepki çekti. Atatürk ve Kemalistlere yönelik ifadeler içerdiği öne sürülen paylaşımın ardından ilçede siyasi gündem hareketlenirken, tartışmalar belediye meclisine de taşındı. Yoğun eleştirilerin ardından Eker, hem parti üyeliğinden hem de belediye meclis üyeliğinden istifa etti.

Samsun’un Terme ilçesinde Belediye Meclis Üyesi Rümeysa Eker’in sosyal medya paylaşımı krize neden oldu. Kamuoyunda tartışma yaratan ve sert eleştiriler alan açıklamaların ardından meclis toplantısında gerginlik yaşanırken, CHP grubunun tepkisi gündem oldu. Artan baskılar sonrası Eker’in istifa kararı aldığı bildirildi.

"UTANARAK OKUYORUM" DEDİ

Samsun’un Terme ilçesinde, Belediye Meclis Üyesi Rümeysa Eker’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, belediye meclis oturumunda tansiyonu yükseltti. CHP'li meclis üyelerinin tartışmalı ifadeleri kürsüden okuyup salonu terk etmesiyle meclis karışırken, Eker’in paylaşımını "doğru bir umumi çıkarım" diyerek savunması gerginliği artırdı. 

Terme Belediye Meclisi toplantısında söz alan CHP'li kadın meclis üyesi Neslihan Özdemir, Rümeysa Eker'in sosyal medya paylaşımını meclis gündemine taşıdı. Özdemir, "Utanarak okuyorum" diyerek Eker'in ifadelerini meclis üyelerinin yüzüne okudu:

"Bu ülkede p...z. venkler Kemalisttir. Uyuşturucu tacirleri Kemalisttir. Elletirim, belletirim diyenler Kemalisttir. Sex Shop işletenler Kemalisttir, solu destekler."

CHP grubu daha sonra meclisi terk etti.  

KENDİNİ SAVUNDU: UMUMİ BİR ÇIKARIM

CHP grubunun salonu terk etmesinin ardından mecliste söz alan Rümeysa Eker ise sözlerinin arkasında durduğunu söyledi. Eker, şu ifadeleri kullandı:

"Onlar kendi anlamak istediği gibi yorumladı. O umumi bir çıkarım, doğru da, ya bunu biliyorum yani. Bu sağcı solcu diye hani... Ben solculardan da çok Neslihan abla gibi güzel düşünceli, dinler falan her konuda hak yemeyen tipler tanıdım yani ama onlar biraz şahsi çıkarlarına göre bence yorumladı."

"GÜNDEM OLUŞTURMAK İÇİN YAPIYORLAR"

Paylaşımının kamuoyuna yansıma biçimini kabul etmediğini söyleyen ve muhalefeti suçlayan Eker, "Burada biraz da gündem oluşturmak için, yoksa onların anladığı gibi bir şey olamaz yani. Ve zaman kimin haklı olduğunu elbette eninde sonunda ortaya çıkarır" diyerek kendini savundu.

SİYASİ KARİYERİ İSTİFAYLA SON BULDU

Kamuoyunda tartışma yaratan ifadelerin ardından baskılara dayanamayan Rümeysa Eker, geri adım atmak zorunda kaldı. Gelen yoğun tepkiler ve parti içi değerlendirmelerin ardından Eker; hem AK Parti parti üyeliğinden hem de Terme Belediye Meclis Üyeliği görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
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