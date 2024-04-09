Samsun'da Ramazan Bayramı hazırlıkları yoğunluk oluşturdu

Samsun'un Terme ilçesinde Ramazan Bayramı hazırlıkları yapan vatandaşlar, pazar yerlerinde, pastane ve kuruyemişçilerde yoğunluk oluşturdu.

Ramazan Bayramı hazırlıkları arife gününde de sürüyor. Vatandaşlar kıyafet, tatlı, şeker, kuruyemiş ve kolonyaya ilgi gösteriyor.

Ramazan ayının son günlerinde semt pazarlarına giden vatandaşlar, alışveriş yaparak esnafın yüzünü de güldürdü.

Pazarcı esnafı İncilay Yalçın, yoğunluk dolayısıyla mutlu olduklarını söyledi.

Pazarcı esnafı Öznur Ordu ise bayram öncesi yoğun bir pazar yaşadıklarını dile getirerek, "Çok şükür malımızı da biraz azalttık. Halkımıza teşekkür ederiz. Hayırlı bayramlar." dedi.