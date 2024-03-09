Samsun'da Kadınlar Günü için Farkındalık Yürüyüşü

Samsun'da bir araya gelen mahalle sakinleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü ülke genelinde çeşitli etkinliklerle kutlandı. Samsun'un Terme ilçesinde ise mahalle sakinlerinden oluşan bir kadın grup, öldürülen kadınları anmak için 8 Mart'ta yürüyüş gerçekleştirdi.

Etkinlik hakkında yapılan açıklamada, "Toplumun temel yapı taşı olan aile unsurunu birleştiren, bütünleştiren en önemli güç kadındır. Bulunduğumuz coğrafya dahil bu durumu en somut şekilde görmekteyiz. Bugünün önemi dolayısıyla emekçi tüm kadınlarımızın kadınların gününü kutluyoruz. Öte yandan toplumumuzda canice katledilen tüm kadınlarımızı rahmetle anıyoruz ve bugün onları anmak için bin 500 metrelik yürüyüş yapıyoruz" denildi.

Muhtardan kadınlara karanfil

Mahalle kadınlarını ziyaret eden Sakarlı Mahallesi Muhtarı Cemal Elay, "Tüm kadınlarımızın gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Bu manidar günde bir araya gelerek ekinlik düzenleyen mahallemiz kadınlarını da cani gönülden tebrik ediyorum" diye konuştu.

Muhtar Cemal Elay'ın etkinlikteki kadınlara karanfil dağıtmasının ardından program, hatıra fotoğrafı çekinilmesiyle son buldu. - SAMSUN