AK Parti Terme İlçe Başkanlığında Bayramlaşma Programı Düzenlendi

Ak Parti Terme İlçe Başkanlığında Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Ak Parti Terme İlçe Başkanlığı binasında düzenlenen bayramlaşma programına Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, AK Parti İlçe Başkanı İsa Baş, MHP İlçe Başkanı Ercan Kaya ile partililer katıldı.

Tüm katılımcıların Ramazan Bayramı'nı kutlayan Köse, bayramın birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirmesi temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm teşkilat mensuplarına selamlarını ileten Köse, "Allah onu başımızdan eksik etmesin. Başı rahmet, ortası mağrifet son günleri de cehennem azabından azat olacağımız ramazanı tamamlamış olduk. Öncelikle Filistin'de, dünyanın başka yerlerine zulüm altında yaşamakta olan din kardeşlerimize bir an önce Allah'ın nusretinin ulaşmasını temenni ediyoruz. Zalimin zulmünün sona ermesi için dua ediyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Kul da Terme'deki çalışmaların ilçeye yeni bir ivme kazandıracağını kaydetti.