Haberler

Terme'de köprü projelerinde çalışmalar sürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Terme ilçesinde DSİ tarafından yürütülen Bulvar Yolu Köprüsü projesi tamamlandı. Çangallar Köprüsü'nde ise fore kazık çalışmaları bitirilirken taşıyıcı sistem yapımına devam ediliyor. Başkan Kul, köprülerin ulaşım ve ticarete katkı sağlayacağını belirtti.

Samsun'un Terme ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürlüğünce yürütülen Bulvar Yolu Köprüsü projesinde çalışmalar tamamlanırken, Çangallar Köprüsü'ndeki çalışmalar devam ediyor.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, ilçede yapımı süren Bulvar Yolu Köprüsü ile Çangallar Köprüsü'nde incelemelerde bulundu.

Başkan Kul, yaptığı açıklamada, Bulvar Yolu Köprüsü projesinin tamamlandığını belirterek, köprünün 24 metre genişliğinde inşa edildiğini ifade etti.

Köprünün ulaşım altyapısına katkı sağlayacağını kaydeden Kul, yatırımın ilçe trafiğinin rahatlatılmasına ve ticari hareketliliğe katkı sunacağını söyledi.

Daha sonra yapımı süren Çangallar Köprüsü'nde incelemelerde bulunan Kul, Bahçelievler ve Çangallar mahallelerini birbirine bağlayacak köprünün 25 metre genişliğinde ve 95 metre uzunluğunda planlandığını belirtti.

Projede fore kazık çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Kul, taşıyıcı sistemlerin yapımına devam edildiğini kaydetti.

Kul, her iki projenin de DSİ 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü belirterek, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Elif Yazıcı
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı

İBB yöneticisi evinin önünden kaçırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Turizm cenneti ilçeye atanan doktor çadırda yaşamaya başladı! İstenen kira inanılmaz

Turizm cenneti ilçeye atanan doktor çadırda yaşamaya başladı
Emniyet'te cephanelik sergisi! Can Polat suikastı ve Otokoç saldırısı detayı

Cephanelik Emniyet'te! Can Polat suikastı ve Otokoç saldırısı detayı
Dirk Kuyt'ı açıklayan Fenerbahçe'ye dakikalar sonra kötü haber

Dirk Kuyt'ı açıklayan Fenerbahçe'ye dakikalar sonra kötü haber
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Berdan Mardini'nin ifadesi ortaya çıktı

İşte gözaltına alınan Berdan Mardini'nin savunması
Alanyaspor efsanesi Efecan Karaca'dan 13 yıl sonra veda

Süper Lig efsanesinden veda! Tam 13 yıl sonra takımından ayrıldı

Karı-koca kaymakamlar tayin oldu! İşte görev yapacakları yeni ilimiz

Karı-koca kaymakamlar tayin oldu
İsmail Kartal'ın Aziz Yıldırım'dan ilk isteği! Duyanlar 'Süper' diyor

İsmail Kartal'ın Aziz Yıldırım'dan ilk isteği! Duyanlar "Süper" diyor