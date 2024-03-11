Samsun Valisi Orhan Tavlı, Terme ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Tavlı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ayrıca, ilçe girişindeki trafik uygulama noktasındaki polis ekiplerini de ziyaret eden Tavlı, seyahat eden vatandaşlara ise "hayırlı ramazanlar" temennisinde bulundu.

Vali Tavlı, incelemelerin ardından ilçeden ayrıldı.???????