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Samsun'da 17 yıl hapis cezasına çarptırılan kişi yakalandı

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Samsun'un Terme ilçesinde 5 ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi jandarmanın takibi sonucu yakalandı. Y.K. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Samsun'da 5 ayrı suçtan kesinleşmiş 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan bir kişi jandarmanın takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Terme ilçesinde Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Terme Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yapılan ortak çalışma neticesinde "resmi belgede sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşları ve tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, hükümlü veya tutuklunun kaçması ve sıvı veya gaz halindeki enerji hakkında bir örgütün faaliyeti çerçevesinde hırsızlık" suçlarından toplam 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 3 yıldır aranan Y.K. yakalanarak gözaltına alındı. Y.K., tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Samsun Terme Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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