Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Terme ilçesinde O.Y. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde olduğu bilgisi alınan Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Terme Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) şahsın evine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 368 gram kubar esrar maddesi, 3 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN