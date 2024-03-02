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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Gözaltına Alındı

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Samsun Terme ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, O.Y. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 368 gram kubar esrar, 3 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği bulundu. Gözaltına alınan şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Terme ilçesinde O.Y. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde olduğu bilgisi alınan Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Terme Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) şahsın evine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 368 gram kubar esrar maddesi, 3 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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