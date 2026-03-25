Samsun'da Kaçak Makaron Operasyonu
Samsun'un Terme ilçesinde 2 bin 120 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Terme ilçesinde belirlenen adrese operasyon gerçekleştirdi.
Adreste yapılan aramada, 2 bin 120 doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Elif Yazıcı