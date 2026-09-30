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Samsun Terme'de sahildeki insan iskeletinin üzerinde mayoya benzer kıyafet bulundu

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Samsun'un Terme ilçesi Taşlık Mahallesi'nde bugün saat 16.00 sıralarında sahilde insan iskeleti bulundu. İskeletin üzerinde mayoya benzer kıyafet olduğu belirlenirken, kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlatıldı.

SAMSUN'un Terme ilçesinde insan iskeleti bulundu. Üzerinde mayoya benzer bir kıyafet olduğu belirtilen iskeletin kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlatıldı.

Terme ilçesi Taşlık Mahallesi'nde bugün saat 16.00 sıralarında bir kişi, sahilde insan iskeleti görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğü ile olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. İncelemelerde, cesedin çürüdüğü ve iskelet haline geldiği ve üzerinde mayoya benzer bir kıyafet bulunduğu belirlendi.

İskeletin kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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