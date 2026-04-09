Samsun'da bir kişiyi silahla öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı

Samsun'un Terme ilçesinde, alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı kişi tarafından silahla vurulan B.S.K. hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.

Aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunduğu belirtilen C.Ç. (58) ile B.S.K. (23), konuşmak için gece Terme ilçesinde buluştu.

Burada taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.S.K, tabancasının kabzasıyla C.Ç'nin başına vurdu. C.Ç. ise eline geçirdiği silahla B.S.K'ye ateş etti.

Sağlık ekiplerince Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırılan B.S.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan zanlı, Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek
