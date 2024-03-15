Fatih Kanca kimdir? Memleket Partisi Samsun Terme Belediye Başkan Adayı Fatih Kanca kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Samsun Terme Belediye Başkan Adayı Fatih Kanca kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Fatih Kanca kimdir? Memleket Partisi Samsun Terme Belediye Başkan Adayı Fatih Kanca nereli? Detaylar haberimizdedir…

FATİH KANCA KİMDİR?

Fatih Kanca, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Memleket Partisi Samsun Terme Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.