Terme'de polis ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin işlek caddelerinde ve ATM önlerinde telefon dolandırıcılığı, fidye yazılıma karşı vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıttı.

Polis ekipleri, kendilerini savcı, polis, askeri personel olarak tanıtıp telefonla arayarak altın, para isteyenlere karşı vatandaşları bilgilendirdi.

Kamu görevlilerinin bir iş karşılığında vatandaştan para, altın talebinde bulunmasının söz konusu olmadığını vurgulayan ekipler, bu gibi durumlarda vakit kaybetmeksizin 112 Acil Çağrı Merkezi veya Polis Merkezi'ne bilgi verilmesini istedi.

Polis ekiplerinin vatandaşlara yaptığı açıklamada, "Polis, asker, hakim, savcı sizden para veya altın istemez. Çeşitli senaryolar üreterek sizden para ve altın isteyenlere inanmayın. Hesabınız ve kimlik bilgilerinizi kimseler ile paylaşmayın. Dolandırıcılık yöntemiyle baş başa kalan vatandaşlarımız hiç çekinmeden Emniyet Müdürlüğümüze başvurun." ifadeleri kullanıldı.