Samsun’a gelin olan Kenyalı ‘Kosgei’ Müslüman oldu, ’Sıla’ ismini aldı

Samsun'un Terme ilçesinde Mertcan Yılmaz ile evlenmeye hazırlanan Kenyalı Sheila Chepchirchir Kosgei, düğün merasimi öncesinde düzenlenen ihtida töreninde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Sheila, İslamiyet'i seçmesinin ardından "Sıla" ismini aldı.

Terme İlçe Müftülüğü'nde düzenlenen ihtida törenine Terme Müftüsü Ömer Ergül ve müftülük personeli katıldı. Törende İslam dini hakkında Sheila'ya bilgi veren Müftü Ömer Ergül, yeni hayatında sağlık, huzur ve mutluluk dileğinde bulundu. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan merasimde Kosgei, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Sıla ismini alan Kenyalı gelin, ardından ihtida belgesini aldı.

Terme Müftülüğü Şube Müdürü Ahmet Çakır'ın gerçekleştirdiği Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Sıla'ya ihtida belgesi ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Merasim, çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı