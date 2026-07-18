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19 yıl sonra aydınlatılan cinayette, şüphelilere operasyonun görüntüleri ortaya çıktı

19 yıl sonra aydınlatılan cinayette, şüphelilere operasyonun görüntüleri ortaya çıktı
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Samsun'un Terme ilçesinde 2007'de öldürülen Ali Sarıoğlu cinayetiyle ilgili yeniden açılan soruşturmada 4 şüpheli tutuklandı, operasyon görüntüleri ortaya çıktı.

SAMSUN'un Terme ilçesinde 2007 yılında Ali Sarıoğlu'nun (42) öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Jandarmanın şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.

Terme ilçesi Sütözü Mahallesi'nde 8 Eylül 2007'de Ali Sarıoğlu'nun başından silahla vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin dosya yeniden ele alındı. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında olay tüm yönleriyle yeniden incelendi. Olaydan sonra yapılan ve soruşturmayı yanlış yönlendirmeyi amaçladığı değerlendirilen ihbarın kaynağı yıllar sonra tespit edildi. 14 Temmuz'da düzenlenen operasyonla 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği, 772 tabanca mermisi, 9 tabanca şarjörü ve 4 cep telefonu ele geçirildi. Cinayet şüphelilerinin de Ali Sarıoğlu ile aynı mahallede yaşadığı bildirildi. Ekipler, soruşturma kapsamında 15 Temmuz'da bir şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Dün adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanırken, 1 şüphelinin ise serbest bırakıldığı bildirildi.

Öte yandan İl Jandarma Komutanlığı'nın şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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