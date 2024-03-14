Terme'de 17 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
Samsun'un Terme ilçesinde 3 yıldır aranan ve hakkında 17 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Terme Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
Samsun'un Terme ilçesinde 3 yıldır aranan ve hakkında 17 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, yakalandı.
Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Terme Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince ilçe genelinde aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
Ekipler, hakkında 5 ayrı suçtan 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 3 yıldır aranan Y.K'yi saklandığı evde yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.