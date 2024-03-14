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Terme'de 17 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

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Samsun'un Terme ilçesinde 3 yıldır aranan ve hakkında 17 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Terme Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Samsun'un Terme ilçesinde 3 yıldır aranan ve hakkında 17 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, yakalandı.

Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Terme Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince ilçe genelinde aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler, hakkında 5 ayrı suçtan 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 3 yıldır aranan Y.K'yi saklandığı evde yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Kaynak: AA / Güncel

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