Terme'de firari hükümlü yakalandı

Samsun'un Terme ilçesinde 17 yıl 3 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Terme Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, aranan şahıslara yönelik ortak operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde, adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık, tehdit, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçlarından 17 yıl 3 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.İ. yakalandı.

Şahıs tutuklanarak Çarşamba Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.