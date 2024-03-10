Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Kişi Tutuklandı

Güncelleme:

Samsun Terme ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen bir kişi tutuklandı. Operasyonda 237 gram bonzai, 3 gram kubar esrar ve diğer uyuşturucu malzemeler ele geçirildi.

Samsun'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Olay, Terme ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu M.K. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlendi. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü, Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Terme Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından şahsın evinde yapılan aramada 237 gram bonzai, 3 gram kubar esrar, 22 gram uyuşturucu yapımında kullanılan madde ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Çarşamba Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Samsun Terme 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEVA Partisi Beypazarı adayı Nursel Özer kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Beypazarı belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Denizli Merkezefendi Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Denizli Merkezefendi adayı Hasan Eliş kimdir? DEM Parti Denizli Honaz Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Denizli Honaz adayı Mecbure Karabalık kimdir? DEM Parti Bursa Yıldırım Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bursa Yıldırım adayı Mahkum Taş kimdir? DEM Parti Bursa Yenişehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bursa Yenişehir adayı Yusuf Zana Toprak kimdir? DEM Parti Bursa Orhangazi Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bursa Orhangazi adayı Mecit Akgüç kimdir? DEVA Partisi Bala adayı Rasim Atan kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Bala belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Bursa Nilüfer Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bursa Nilüfer adayı Mazlum Taş kimdir? DEM Parti Bursa Mustafakemalpaşa Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bursa Mustafakemalpaşa adayı Kemal Yıldırak kimdir? DEVA Partisi Ayaş adayı Ozan Emre Çiftçi kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Ayaş belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Bursa Mudanya Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bursa Mudanya adayı Zilan Günay kimdir? DEM Parti Bursa Kestel Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bursa Kestel adayı Sabiha Toktaş kimdir? DEVA Partisi Altındağ adayı Kadriye Esra Ergün kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Altındağ belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Bursa Karacabey Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bursa Karacabey adayı Murat Tuzak kimdir? DEVA Partisi Akyurt adayı Emre Altun kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Akyurt belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title