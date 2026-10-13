Samsun'da acı olay! Dedesinin kullandığı aracın çarptığı 2,5 yaşındaki Yağız Alp hayatını kaybetti

Samsun'da acı olay! Dedesinin kullandığı aracın çarptığı 2,5 yaşındaki Yağız Alp hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Terme ilçesinde, 69 yaşındaki dedesi M.E.'nin kullandığı hafif ticari aracın hareket ettiği sırada çarptığı 2,5 yaşındaki Yağız Alp Ekmekci, kaldırıldığı Terme Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun cansız bedeni otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığına gönderildi, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Samsun'un Terme ilçesinde dedesinin kullandığı hafif ticari aracın çarptığı 2,5 yaşındaki Yağız Alp Ekmekci hayatını kaybetti.
ARAÇ HAREKET ETTİĞİ SIRADA TORUNUNA ÇARPTI
Kaza, Terme ilçesi Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E. (69) idaresindeki 55 ALR 185 plakalı hafif ticari araç hareket ettiği sırada sürücünün torunu 2,5 yaşındaki Yağız Alp Ekmekci'ye çarptı. Yaralanan çocuk, ambulansla Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yağız Alp Ekmekci hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
POLİS İNCELEME BAŞLATTI
Küçük çocuğun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığına gönderildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.