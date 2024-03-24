Samsun'da Balkon İnşaatının Çökmesi Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Samsun'un Terme ilçesinde balkon inşaatının çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Bazlamaç Mahallesi'nde A.D (58), evinin yanında bulunan zemin kattaki balkon inşaatının kalıplarını sökmek istedi.
A.D. inşaat direklerini çıkarmak istediği esnada balkon çöktü. A.D'nin enkaz altında kaldığını gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen sağlık ekipleri, molozların altından çıkarılan A.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.