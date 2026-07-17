Haberler

Samsun'da bahçede yaktığı ateşin içinde kalan kişi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Terme'de fındık tarlasında kuru otları yakan Y.A. (67), alevlerin içinde kalarak hayatını kaybetti. Cenazesi adli tıpa gönderildi.

Samsun'un Terme ilçesinde fındık bahçesinde yaktığı ateşin içinde kalan kişi, yaşamını yitirdi.

Köybucağı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde kendisine ait fındık tarlasına giden Y.A. (67), temizlik yapmak amacıyla kuru otları yaktı.

Y.A. yayılan alevlerin içinde kaldı. ?İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Y.A'nın hayatını kaybettiğini belirlendi.

Y.A'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek
Kılıçdaroğlu ve Savcı Sayan arasındaki diyalog cenazeye damga vurdu

Cenazeye damga vuran diyalog: Sizi eve bıraktığım gece...

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir dönem sona eriyor! Bu paralar artık ATM'den çekilemeyecek

Bir dönem sona eriyor! Bu paralar artık ATM'den çekilemeyecek
Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çağlar'dan Salah paylaşımı

Tüm dünya bu transferi konuşur! Süper Lig devinden Salah paylaşımı
Seda Sayan'ın evli kadınlara yaptığı uyarı infial yarattı

Seda Sayan'ın evli kadınlara yaptığı uyarı infial yarattı
Bir hastaya can olur diye yaptığı bağış annesinin hayatını kurtardı

Hiç tanımadığı biri için bağış yaptı, yıllar sonra annesine can oldu
Biri 28, diğeri 25 yaşındaydı! Karı-koca yan yana defnedildi

Biri 28, diğeri 25 yaşındaydı! Karı-koca yan yana defnedildi
DOA sistemine yoğun ilgi, kağıt toplayıcılarını şaşırttı: Bir saatte topladığımızı beş günde bulamıyoruz

Kağıt toplayıcıları şokta: Pet şişe bulamıyorlar
Yunanlar yemeklerimizden sonra şimdi de o geleneğimizi çaldı

Yemeklerimizden sonra şimdi de o geleneğimizi çaldılar