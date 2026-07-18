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Samsun'da 19 yıl önceki faili meçhul cinayet aydınlatıldı

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Terme'de 2007'de A.S.'nin silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili soruşturmada 5 şüpheli gözaltına alındı, 4'ü tutuklandı. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Samsun'un Terme ilçesinde 19 yıl önce bir kişinin silahla vurulmasıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Terme ilçesinde 8 Eylül 2007'de Sütözü Mahallesi'nde 42 yaşındaki A.S'nin başından vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı ile Samsun Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı.

Ekipler, yapılan araştırma ve incelemeler sonucunda olayla ilgili 4 şüpheli belirledi. Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda 2 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği, 772 tabanca fişeği, 9 tabanca şarjörü, 4 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerle bağlantısı olduğu iddiasıyla 1 kişi daha yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1'i ise serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / İlyas Gün
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