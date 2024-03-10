Eski MHP Terme İlçe Başkanı Merdivenden Düşerek Hayatını Kaybetti
Samsun'un İlkadım ilçesinde merdivenden düşen eski MHP Terme İlçe Başkanı Adnan Okutan, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ülkücü camiayı yasa boğan olayın ardından Okutan'ın cenazesi defnedildi.
Samsun'da merdivenden düşerek yaralanan eski MHP Terme İlçe Başkanı Adnan Okutan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski MHP Terme İlçe Başkanı Adnan Okutan (63) merdivenden düşerek yaralandı. Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan Okutan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Adnan Okutan'ın hayatını kaybetmesi Samsun'da ülkücü camiayı yasa boğdu. Adnan Okutan'ın cenazesi bugün Terme ilçesinin Merkez Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Köybucağı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi. - SAMSUN