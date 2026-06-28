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Samsun'da insansız hava aracı ormana düştü

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Samsun'un Terme ilçesinde ormanlık alana düşen menşei belli olmayan insansız hava aracı infilak etti. Jandarma ekipleri inceleme yaparken, parçalar kriminal laboratuvara gönderildi.

Samsun'un Terme ilçesinde ormanlık alana insansız hava aracı düştü.

Olay, Samsun'un Terme ilçesi Erenköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ormanlık arazide patlama sesi duyan vatandaşlar 112'ye ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri yaptıkları incelemede insansız hava aracının ağaca çarparak infilak ettiğini tespit etti.

Tek motorlu, tek pervaneli ve menşei belli olmayan insansız hava aracının parçaları, incelemelerin ardından Ankara Merkez Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü'ne gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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