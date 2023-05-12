Taşova Haberleri - Taşova Haber - Haberler

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Taşova Haberleri

Taşova haber, Taşova son dakika haberleri ve gelişmeleri.

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Taşovalı sporcular atletizm müsabakalarında başarıya koştu

Taşovalı sporcular atletizm müsabakalarında başarıya koştu

Taşova - 12.05.2023
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tiryaki, Amasya'da çeşitli programlara katıldı

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tiryaki, Amasya'da çeşitli programlara katıldı

Taşova - 09.05.2023
Bakan Yardımcısı Tiryaki: 'Gıda güvenliği milli güvenlik meselesi'

Bakan Yardımcısı Tiryaki: "Gıda güvenliği milli güvenlik meselesi"

Taşova - 09.05.2023
Amasya'da EYT emeklisi berber ilk maaşıyla halka baklava dağıttı

Amasya'da EYT emeklisi berber ilk maaşıyla halka baklava dağıttı

Taşova - 08.05.2023
Amasya'da EYT emeklisi berber ilk maaşıyla halka baklava dağıttı

Amasya'da EYT emeklisi berber ilk maaşıyla halka baklava dağıttı

Taşova - 08.05.2023
Taşova'da korkutan yangın

Taşova'da korkutan yangın

Taşova - 06.05.2023
Amasya'da çıkan yangında 3 evin çatısı yandı

Amasya'da çıkan yangında 3 evin çatısı yandı

Taşova - 05.05.2023
Taşova'da korkutan yangın

Taşova'da korkutan yangın

Taşova - 05.05.2023
Kontrolden çıkan otomobil çarptığı ağacı kökünden söktü

Kontrolden çıkan otomobil çarptığı ağacı kökünden söktü

Taşova - 04.05.2023
Kontrolden çıkan otomobil çarptığı ağacı kökünden söktü

Kontrolden çıkan otomobil çarptığı ağacı kökünden söktü

Taşova - 04.05.2023
Taşova'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Taşova'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Taşova - 04.05.2023
Taşova 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Taşova seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Taşova hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

Taşova 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Taşova seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Taşova hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

Taşova - 02.05.2023
Amasya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

Amasya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

Taşova - 29.04.2023
Amasya'da iki kazada 1'i ağır 6 yaralı

Amasya'da iki kazada 1'i ağır 6 yaralı

Taşova - 26.04.2023
Çambükü Köyünde Osb Projesi İstinaf Mahkemesi Tarafından İptal Edildi, Köylüler Kararı Halay Çekerek Kutladı

Çambükü Köyünde Osb Projesi İstinaf Mahkemesi Tarafından İptal Edildi, Köylüler Kararı Halay Çekerek Kutladı

Taşova - 26.04.2023
Amasya'da iki kazada 1'i ağır 6 yaralı

Amasya'da iki kazada 1'i ağır 6 yaralı

Taşova - 26.04.2023
Amasya'da refüje çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Amasya'da refüje çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Taşova - 26.04.2023
Amasya'da tır ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Amasya'da tır ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Taşova - 26.04.2023
Amasya Valisi Masatlı öğrencilerin yaptığı elektrikli otomobili inceledi

Amasya Valisi Masatlı öğrencilerin yaptığı elektrikli otomobili inceledi

Taşova - 24.04.2023
Taşova'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Taşova'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Taşova - 23.04.2023
Taşova Kaymakamı Gökcecik şehit ailelerini ziyaret etti

Taşova Kaymakamı Gökcecik şehit ailelerini ziyaret etti

Taşova - 21.04.2023
Başkan Öztürk: 'Pazarcı esnafımız benim için kıymetli'

Başkan Öztürk: "Pazarcı esnafımız benim için kıymetli"

Taşova - 20.04.2023
Amasya'da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Amasya'da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Taşova - 20.04.2023
Amasya'da traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Amasya'da traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Taşova - 20.04.2023
Amasya'da traktör ile otomobil çarpıştı, 3 yaralı

Amasya'da traktör ile otomobil çarpıştı, 3 yaralı

Taşova - 20.04.2023
21 Aydır Kirasını Alamayan Engelli Vatandaş: 'Sizlerin Koyduğu Kanunlar Yüzünden Bunları Çekmek Zorunda Mıyım'

21 Aydır Kirasını Alamayan Engelli Vatandaş: "Sizlerin Koyduğu Kanunlar Yüzünden Bunları Çekmek Zorunda Mıyım"

Taşova - 19.04.2023
Amasya'da iftar programları düzenlendi

Amasya'da iftar programları düzenlendi

Taşova - 19.04.2023
Atletizmde 9 yıldır şampiyonluğu kaptırmıyorlar

Atletizmde 9 yıldır şampiyonluğu kaptırmıyorlar

Taşova - 17.04.2023
Mehmet Sarı'dan Taşova'da 17. geleneksel toplu iftar

Mehmet Sarı'dan Taşova'da 17. geleneksel toplu iftar

Taşova - 17.04.2023
Amasya'da iftar programları düzenlendi

Amasya'da iftar programları düzenlendi

Taşova - 15.04.2023
Amasya'da refüje çıkan tırın dorsesindeki çinko kalıpları yola savruldu

Amasya'da refüje çıkan tırın dorsesindeki çinko kalıpları yola savruldu

Taşova - 14.04.2023
Amasya'da kontrolden çıkan tır orta refüje daldı: 1 yaralı

Amasya'da kontrolden çıkan tır orta refüje daldı: 1 yaralı

Taşova - 14.04.2023
Yeşilırmak'ta su seviyesi yağışların etkisiyle bir haftada beş kat arttı

Yeşilırmak'ta su seviyesi yağışların etkisiyle bir haftada beş kat arttı

Taşova - 14.04.2023
Yeşilırmak'ın debisi yükselince iş makinesi su altında kaldı

Yeşilırmak'ın debisi yükselince iş makinesi su altında kaldı

Taşova - 13.04.2023
Taşova'da orman işletme ekibine yangın eğitimi verildi

Taşova'da orman işletme ekibine yangın eğitimi verildi

Taşova - 13.04.2023
Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi, iş makinesi sular altında kaldı, balıklar kıyıya vurdu

Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi, iş makinesi sular altında kaldı, balıklar kıyıya vurdu

Taşova - 13.04.2023
Amasya'da 150 yıllık ramazan geleneği 'sepet sallama' sürdürülüyor

Amasya'da 150 yıllık ramazan geleneği "sepet sallama" sürdürülüyor

Taşova - 08.04.2023
Alpaslan köyünün 150 yıllık Ramazan geleneği: 'Sepet sallama'

Alpaslan köyünün 150 yıllık Ramazan geleneği: 'Sepet sallama'

Taşova - 08.04.2023
Mehmet Sarı kimdir? Mehmet Sarı kaç yaşında, mesleği ne? Mehmet Sarı hayatı ve biyografisi!

Mehmet Sarı kimdir? Mehmet Sarı kaç yaşında, mesleği ne? Mehmet Sarı hayatı ve biyografisi!

Taşova - 07.04.2023
Amasya'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Amasya'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Taşova - 27.03.2023
Otomobil takla attı, anne ile 3 çocuğu yaralandı

Otomobil takla attı, anne ile 3 çocuğu yaralandı

Taşova - 26.03.2023
Amasya'da otomobil bariyere çarparak takla attı: 4 yaralı

Amasya'da otomobil bariyere çarparak takla attı: 4 yaralı

Taşova - 26.03.2023
Bülent Turan'dan iddialı sözler: AK Parti'nin oyu yüzde 40'tan, Erdoğan'ın oyu yüzde 50'den fazla

Bülent Turan'dan iddialı sözler: AK Parti'nin oyu yüzde 40'tan, Erdoğan'ın oyu yüzde 50'den fazla

Taşova - 25.03.2023
Çatıda mahsur kalan 'Arsız' kedi 5 gün sonra kurtarıldı

Çatıda mahsur kalan "Arsız" kedi 5 gün sonra kurtarıldı

Taşova - 09.03.2023
Taşova'da depremzede çocuklar için tiyatro etkinliği düzenlendi

Taşova'da depremzede çocuklar için tiyatro etkinliği düzenlendi

Taşova - 06.03.2023
Sobayı yakmak isterken yanarak hayatını kaybetti

Sobayı yakmak isterken yanarak hayatını kaybetti

Taşova - 13.02.2023
Kalbine yenik düşen şehit astsubay, Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı

Kalbine yenik düşen şehit astsubay, Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı

Taşova - 11.02.2023
9 yaşındaki Umut Efe, kumbarasındaki paraları depremzedelere gönderdi

9 yaşındaki Umut Efe, kumbarasındaki paraları depremzedelere gönderdi

Taşova - 08.02.2023
Amasya'da sünnet düğününde maganda kurşunuyla ölüm

Amasya'da sünnet düğününde maganda kurşunuyla ölüm

Taşova - 05.02.2023
Amasya'da takla atan cip, aynı aileden 3 kişiye mezar oldu! Cenazeye gidiyorlarmış

Amasya'da takla atan cip, aynı aileden 3 kişiye mezar oldu! Cenazeye gidiyorlarmış

Taşova - 17.01.2023

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