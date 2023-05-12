Taşova Haberleri - Taşova Haber - Haberler

Taşova Haberleri
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Taşova 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Taşova seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Taşova hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?
Çambükü Köyünde Osb Projesi İstinaf Mahkemesi Tarafından İptal Edildi, Köylüler Kararı Halay Çekerek Kutladı
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Amasya'da takla atan cip, aynı aileden 3 kişiye mezar oldu! Cenazeye gidiyorlarmış
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