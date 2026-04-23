Nisan Ayında Kar Sürprizi: Amasya'nın Yaylaları Beyaza Büründü
Amasya'nın Taşova ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından arazi beyaza büründü.
İlçeye bağlı 1700 rakımlı Dereli, Belevi ve Tekke köylerinin yaylalarında, etkili olan soğuk havanın ardından kar yağışı görüldü.
Kar yağışının ardından arazi, nisan ayının sonlarında tekrar beyaz örtüyle kaplandı.
Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt