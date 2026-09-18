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Bartın Valisi Nurtaç Arslan'ın dedesi Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı

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Bartın Valisi Nurtaç Arslan'ın dedesi Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı
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Bartın Valisi Nurtaç Arslan'ın 93 yaşında hayatını kaybeden dedesi Hamit Zorlu'nun cenazesi, Amasya'nın Taşova ilçesinde toprağa verildi.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan'ın 93 yaşında hayatını kaybeden dedesi Hamit Zorlu'nun cenazesi, Amasya'nın Taşova ilçesinde toprağa verildi.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Zorlu'nun cenazesi, memleketi Taşova ilçesine bağlı Alpaslan köyüne getirildi.

Zorlu'nun cenazesi, evinin önünde helallik alındıktan sonra cuma namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi

Cenazeye Zorlu'nun ailesinin yanı sıra Amasya Valisi Önder Bakan, Taşova Kaymakamı Turan Bayram, Belediye Başkanı Ömer Özalp ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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