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Amasya'nın Taşova İlçesinde Geleneksel Çanak Tarhana Mesaisi Başladı

Amasya'nın Taşova İlçesinde Geleneksel Çanak Tarhana Mesaisi Başladı
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Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Alpaslan köyünde, yöreye özgü çanak tarhanasının yapımına başlandı. Köylüler, imece usulüyle hazırladıkları tarhanaya çanak şekli vererek kurutuyor ve bu geleneksel lezzete coğrafi işaret alınmasını talep ediyor. Tarhananın uygun koşullarda 2 yıl saklanabildiğini belirten köylüler, bu geleneği yaşatmaktan mutluluk duyduklarını ifade ediyor.

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Alpaslan köyünde geleneksel 'çanak tarhana' mesaisi başladı. Alpaslanlılar çanak şekli vererek kuruttukları köylerine özgü tarhanaya coğrafi işaret alınmasını talep ediyor.

Kışlık hazırlık için köyde tarhana yapımında komşular birbirlerine yardım ederek imece geleneğini yaşatıyor. Kazanlarda yoğurt bir süre pişiriliyor. Ardından tuz, hamur, yarma ve tereyağı ilave edilerek hazırlanan tarhana bulamacı dinlenmeye bırakılıyor. Hazırlanan sıcak bulamaç ellerde çanak gibi şekillendirilerek kurutuluyor. Çanak tarhana, uygun şartlarda 2 yıl kadar saklanabiliyor.

"Geleneği sürdürmenin mutluluğunu yaşıyoruz"

Komşularıyla birlikte tarhanayı şekillendiren Şöhret Gözaydın, "Köyümüzde tarhana mesaisi başladı. Büyüklerimizden öğrendiğimiz bu geleneği sürdürmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. Meliha Akça da, tarhanaya çanak şekli vermenin köylerine özgü olduğunu söyledi.

"Damarlarınıza kadar hissedersiniz. Coğrafi işaret alınsın"

Çanak tarhananın geleneksel bir lezzet olduğunu vurgulayan Ziya Celep ise, "Tarhana çorbasını içtiğinizi damarlarınıza kadar hissedersiniz. Kurusu 2 yıl kadar saklanabilir. Çanak tarhanamıza coğrafi işaret alınmasını istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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