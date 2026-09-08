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Taşova'da Uluköy Barajı'na 75 bin sazan yavrusu bırakıldı

Taşova'da Uluköy Barajı'na 75 bin sazan yavrusu bırakıldı
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Amasya'nın Taşova ilçesinde bulunan Uluköy Barajı'na 75 bin sazan balığı yavrusu salındı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde bulunan Uluköy Barajı'na 75 bin sazan balığı yavrusu salındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı desteğiyle gerçekleştirilen çalışma kapsamında Uluköy Barajı'ndaki su ürünleri varlığının artırılması ve su kaynaklarının değerlendirilmesi hedefleniyor.

Taşova Kaymakamı Turan Bayram, baraj gölüne sazan yavrularının salınması amacıyla düzenlenen programda, balıklandırma çalışmasının bölgedeki ekolojik dengeye ve yerel ekonomiye önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Çalışma ile su ürünleri varlığının artırılması, su kaynaklarının korunması ve verimli şekilde değerlendirilmesinin amaçlandığını anlatan Bayram, "Bugün bıraktığımız yavru balıkların sağlıklı şekilde gelişerek su kaynaklarımıza ve geleceğimize katkı sağlamasını temenni ediyorum. Çalışmada emeği geçen tüm kurum ve personelimize teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA
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