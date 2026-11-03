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Amasya Taşova'da koyun dördüz kuzu doğurdu, 30 yıllık yetiştirici bunu ilk kez gördü

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Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Çılkıdır köyünde bir koyun dördüz kuzu dünyaya getirdi. Yaklaşık 30 yıldır küçükbaş hayvancılık yapan yetiştirici, meslek hayatında ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını ve geçen yıl üçüz doğuran koyununun bu yıl dördüz verdiğini söyledi.

Amasya'nın Taşova ilçesinde bir koyunun dördüz kuzu dünyaya getirmesi yetiştiricisini sevindirdi.

İlçeye bağlı Çılkıdır köyünde hayvancılıkla uğraşan 63 yaşındaki Orhan Yılmaz'a ait koyun, bir batında 4 kuzu doğurdu.

Yılmaz, AA muhabirine, yaklaşık 30 yıldır küçükbaş hayvancılık yaptığını ve meslek hayatında ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.

Geçen yıl üçüz doğuran koyununun bu yıl dördüz verdiğini belirten Yılmaz, "Yaklaşık 30 yıldır hayvancılık yapıyorum. Bundan önceki yıllarda iki ve üç kuzu doğuran koyunlara denk gelmiştim. Ancak geçen yıl üç kuzu doğuran koyunum bu yıl dört kuzu dünyaya getirdi. Bu durum bizim için büyük bir sürpriz oldu ve bizleri çok mutlu etti." dedi.

Ağılında bir koyununun daha doğum yapmak üzere olduğunu belirten Yılmaz, "Nasip olursa ondan da bir sürpriz bekliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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