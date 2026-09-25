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Taşova İlçe Milli Eğitim Müdürü Tümer, Sepetli ve Akınoğlu köy okullarını inceledi

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Taşova İlçe Milli Eğitim Müdürü Tümer, Sepetli ve Akınoğlu köy okullarını inceledi
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Taşova İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla Sepetli ve Akınoğlu köy ilkokullarını ziyaret ederek inceledi. Tümer, öğrencilerle sohbet etti ve kitap okuma alışkanlığı kazandırmanın öncelikli hedef olduğunu vurguladı.

AMASYA (AA) – Taşova İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla köy okullarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Tümer, ziyaretleri kapsamında Sepetli ve Akınoğlu köylerindeki ilkokulları gezerek okul idarecilerinden yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Sınıfları da ziyaret eden Tümer, öğrencilerle sohbet ederek yeni ders yılının heyecanını paylaştı.

İlkokul eğitiminin çocuk gelişimindeki önemine değinen Tümer, öğrencilere küçük yaşlardan itibaren kitap okuma alışkanlığı kazandırılmasının ve akademik başarının yanı sıra iyi birer insan olarak yetiştirilmelerinin öncelikli hedefleri olduğunu vurguladı.

Ziyaretler, okul idarecileriyle yapılan görüşmelerin ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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