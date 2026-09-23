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Amasya Taşova'da ağaca çarpıp menfeze düşen otomobilde bir kişi yaralandı

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Amasya Taşova'da ağaca çarpıp menfeze düşen otomobilde bir kişi yaralandı
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Amasya’nın Taşova ilçesinde Ladik-Taşova kara yolunda kontrolden çıkan otomobil, ağaca çarptıktan sonra takla atıp menfeze düştü. Kazada araçtaki bir kişi yaralanırken sürücü yara almadı; yaralı Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AMASYA (AA) – Amasya'nın Taşova ilçesinde yoldan çıkarak devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı.

M.T. idaresindeki 34 LU 9142 plakalı otomobil, Ladik-Taşova kara yolu Hanönü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra takla atan araç, menfeze düşerek durabildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü M.T. yara almazken, araçta yolcu olarak bulunan S.T. yaralandı.

Ambulansla Taşova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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