Taşova'da Fırtına ve Dolu: 41 Evin Çatısı Uçtu, Minare Kısmen Yıkıldı, 1 Yaralı

Amasya'nın Taşova ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına ve dolu, çok sayıda ev ve tarım alanında hasara neden oldu. Evlerin çatıları uçarken, bir caminin minaresi kısmen yıkıldı. Olayda 1 kişi yaralandı.

Amasya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 23 Temmuz Perşembe günü saat 16.50'dan itibaren 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Taşova'nın farklı bölgelerinden olumsuz hava şartlarına bağlı çok sayıda ihbar ulaştı. İhbarlarda 41 evin çatısının uçtuğu, su baskınları yaşandığı, bir caminin minaresinin kısmen yıkıldığı ve çok sayıda ağacın devrildiği bildirildi. İhbar yapılan bölgelere sevk edilen sağlık, AFAD, itfaiye, emniyet, jandarma ve Karayolları ekipleri çalışmalarına başlandı. Valilik, olayda 1 kişinin yaralandığını, yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı. Ekiplerin hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğü de bildirildi.

Şiddetli yağış sırasında Ladik ile Suluova arasında seyahat eden Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Mahmut Demir, "Müthiş bir yağmur, dolu ve fırtınayla karşı karşıya kaldık. Zaman zaman yolda durmak zorunda kaldık. Görüş mesafesi yaklaşık 5 metreye kadar düştü. Taşova, Ladik ve Vezirköprü'de tarım alanları büyük zarar gördü. Çiftçilerimize geçmiş olsun. Allah bizleri afetlerden korusun" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı