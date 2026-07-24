Haberler

Amasya Valisi fırtından etkilenen köylerde inceledi

Amasya Valisi fırtından etkilenen köylerde inceledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya Valisi Önder Bakan, Taşova ilçesinde fırtına, dolu ve sağanak yağıştan etkilenen köylerde incelemelerde bulundu.

Amasya Valisi Önder Bakan, Taşova ilçesinde fırtına, dolu ve sağanak yağıştan etkilenen köylerde incelemelerde bulundu.

Vali Bakan, dün akşam saatlerinde ilçede etkili olan olumsuz hava koşullarından zarar gören Mercimek ve Çaydibi köylerini ziyaret etti.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan, afette can kaybı yaşanmamasının en büyük teselli olduğunu vurguladı.

Fırtınanın yaklaşık 10-15 dakika sürdüğünü belirten Bakan, şunları kaydetti:

"Çaydibi köyümüzde maddi zarar gören vatandaşlarımız oldu. Allah'a şükür herhangi bir vatandaşımızı kaybetmedik. Hafif yaralanan bir vatandaşımız hastaneye kaldırıldı, gerekli kontrollerinin ardından sağlıklı şekilde evine döndü. Evlerimiz, hayvanlarımız ve tarımsal alanlarımızda oluşan zararlar İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, Kaymakamlığımız ve AFAD İl Müdürlüğümüz tarafından titizlikle tespit ediliyor. Kimsenin aklında bir soru işareti kalmasın. Geçen yıl zirai don, kısa süre önce de sel felaketi yaşadık. Devletimiz güçlüdür. Yapılabilecek tüm destek ve yardımlar sağlanacaktır. Yeter ki hasar tespitleri doğru ve gerçekçi şekilde yapılsın."

Vali Önder Bakan'a ziyaretlerinde Taşova Kaymakamı Turan Bayram, Belediye Başkanı Ömer Özalp, Amasya İl Özel İdare Genel Sekreteri Erdin Acar ve ilgili kurum amirleri eşlik etti.

Kaynak: AA
Özgür Özel, Yeni Parti’nin genel başkanı seçildi

Yeni Parti’nin ilk seçimi! İşte genel başkanlığa getirilen isim
Mansur Yavaş Yeni Parti'ye katılacak mı? Özgür Özel'den dikkat çeken çıkış

Özgür Özel'den dikkat çeken Mansur Yavaş çıkışı: İlk günden beri...
Özgür Özel'e ilk tebrik telefonu Bahçeli'den

Özgür Özel'e ilk tebrik telefonu o liderden
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mansur Yavaş'a anket şoku

Yavaş'ı şoke edecek seçim anketi

Geri adım atmadı! Herkes Köfteci Yusuf'un şubelerine astığı yazıyı paylaşıyor

Herkes Köfteci Yusuf'un şubelerine astığı yazıyı paylaşıyor
Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama daha

Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama daha
Yeni Parti'nin ilk büyükşehir belediyesi Manisa oldu: Besim Dutlulu CHP'den istifa etti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu da tarafını seçti
Oktay Saral'ın Yeni Parti'nin logosu için yaptığı yorum olay oldu

Cumhurbaşkanlığı'ndan Yeni Parti'nin logosu için olay benzetme

Bakan Tekin'i kızdıran soru: Hemen bana başvurun, soruşturma açayım

Bakan Tekin'i kızdıran soru: Hemen bana başvurun, soruşturma açayım
Herkesin adını ezbere bildiği annesine elindeki şortu giydirdi

Herkesin adını ezbere bildiği annesine elindeki şortu giydirdi