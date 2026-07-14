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Taşova Kaymakamı Turan Bayram görevine başladı

Taşova Kaymakamı Turan Bayram görevine başladı
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Taşova Kaymakamlığına atanan Turan Bayram görevine başladı. İlçeye hizmet etmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Taşova Kaymakamlığına atanan Turan Bayram görevine başladı.

Kaymakam Salih Kartal'ın Van'ın Bahçesaray ilçesine atanması ile boşalan Taşova Kaymakamlığına atanan Bayram, Taşova'da görev yapacak olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek ilçe merkezi ve köylere devletimizin imkanları ölçüsünde hizmet etmek ve gelişimine katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Giresun oğumlu olan Bayram'ın İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezunu olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Tevfik Öztürk
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