Haberler

Amasya Taşova'da bitkin bulunan kirpi yavrusu evde beslenip DKMP'ye teslim edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Dereli köyünde bir vatandaş, bahçesinde bitkin bulduğu kirpi yavrusunu evinde besleyerek kendine getirdi. Durumu DKMP’ye bildirmesi üzerine koruma altına alınan kirpi, rehabilitasyonun ardından doğaya bırakılacak.

Amasya'nın Taşova ilçesinde bahçesinde bitkin halde bulduğu kirpi yavrusunu evinde besleyen bir vatandaş, hayvanı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine teslim etti.

İlçeye bağlı Dereli köyünde yaşayan Bedrettin Oral, evinin bahçesinde hareketsiz ve bitkin halde duran kirpi yavrusunu fark etti.

Hayvanın durumuna üzülen Oral, kirpiyi korumak amacıyla evine götürdü.

Kirpinin beslenmesi için elleriyle et, kıyma, su ve yoğurt veren vatandaş, hayvanın bir süre sonra kendine geldiğini gördü.

Kirpi yavrusunun iyileşmeye başlaması üzerine Oral, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Amasya Şube Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Kısa sürede köye gelen DKMP ekipleri, kirpi yavrusunu koruma altına aldı.

Kirpinin, DKMP bünyesindeki veteriner kontrolleri ve rehabilitasyon sürecinin ardından tamamen iyileştikten sonra doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

Kaynak: AA
Mısır'dan İsrail'e savaş resti: Bedeli ağır olur, yine ezeriz

Tehdit ettikleri ülkeden tarihi rest: Bedeli ağır olur, yine ezeriz
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dananın kuyruğu kopuyor: TFF, olağanüstü seçim gündemiyle toplanacak

Türk futbolunda taşlar yerinden oynayacak! TFF resmen harekete geçti
İzmir'in Bayraklı Belediyesi'ne operasyon! Eski Başkan dahil 45 kişi gözaltına alındı

Türkiye güne operasyonla başladı! 45 kişi gözaltına alındı
Fenerbahçe dünya devinin elinden söktü aldı, şimdi servet kazandıracak

Fenerbahçe'ye müjde! Kasa ağzına kadar dolacak

Samsun'da sahte MHRS tuzağı! Görme engelli gencin kartından 40 lira yerine 53 bin lira çekildi

40 liralık cezayı ödeyeyim derken kartından 53 bin lira gitti
13 yaşındaki Alican yatağında hareketsiz bulundu! Ölüm nedeni kahretti

Daha 13 yaşındaydı! Alican'ın ölüm nedeni kahretti
2026 Nobel Fizik Ödülü sahibini buldu! Buzun altından gelen keşfe ödül

2026 Nobel Fizik Ödülü sahibini buldu! Buzun altından gelen keşif
İncirlik Üssü'nü karıştıran taciz skandalı! ABD'li kadın astsubay soluğu karakolda aldı

İncirlik Üssü'nü karıştıran iddia! ABD'li asker soluğu karakolda aldı