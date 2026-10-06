Amasya Taşova'da bitkin bulunan kirpi yavrusu evde beslenip DKMP'ye teslim edildi

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Amasya'nın Taşova ilçesinde bahçesinde bitkin halde bulduğu kirpi yavrusunu evinde besleyen bir vatandaş, hayvanı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine teslim etti.

İlçeye bağlı Dereli köyünde yaşayan Bedrettin Oral, evinin bahçesinde hareketsiz ve bitkin halde duran kirpi yavrusunu fark etti.

Hayvanın durumuna üzülen Oral, kirpiyi korumak amacıyla evine götürdü.

Kirpinin beslenmesi için elleriyle et, kıyma, su ve yoğurt veren vatandaş, hayvanın bir süre sonra kendine geldiğini gördü.

Kirpi yavrusunun iyileşmeye başlaması üzerine Oral, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Amasya Şube Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Kısa sürede köye gelen DKMP ekipleri, kirpi yavrusunu koruma altına aldı.

Kirpinin, DKMP bünyesindeki veteriner kontrolleri ve rehabilitasyon sürecinin ardından tamamen iyileştikten sonra doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

Kaynak: AA