Taşova'da Okula Uyum Haftası Başladı

Amasya'nın Taşova ilçesinde okul öncesi, ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıf öğrencilerine yönelik "Okula Uyum Haftası" başladı.

Taşova Kaymakamı Turan Bayram, Cumhuriyet İlkokulunu ziyaret ederek öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Yeni eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilkokul 1'inci ve ortaokul 5'inci sınıfa başlayan öğrencilere yönelik uyum haftasının 11 Eylül'e kadar süreceğini belirten Bayram, öğrencilerin okula ve eğitim ortamına alışmalarının önem taşıdığını söyledi.

Bayram, toplam 726 öğrenciyle uyum haftasının başladığını belirterek, "Öğrencilerimizin yeni eğitim öğretim yılına güzel bir başlangıç yapmalarını temenni ediyorum. Uyum haftasının öğrencilerimizin okula, öğretmenlerine ve arkadaşlarına alışmaları açısından verimli geçmesini diliyorum. Tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize başarılı ve güzel bir eğitim öğretim yılı diliyorum." dedi.

Ziyarette Kaymakam Bayram'a, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer eşlik etti.

Kaynak: AA