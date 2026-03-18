Taşova'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü kutlandı

Amasya'nın Taşova ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısı ile tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve Şehit Aileleri ve Yardımlaşma Derneği çelenklerinin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Can Kaymak, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Program, Şehit Himmet Aydemir Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen "İlmek İlmek Çanakkale" isimli serginin gezilmesi ile sona erdi.

Programa, Kaymakam Salih Kartal, Belediye Başkanı Ömer Özalp, Şehit Aileleri ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Kazım Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ömer Altun, Emniyet Müdürü Arif Çetin, gaziler, siyasi parti ilçe başkanları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Tevfik Öztürk
